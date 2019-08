Governo libera R$ 38,4 milhões para combate aos incêndios na Amazônia

O Ministério da Economia liberou R$ 38,5 milhões ao Ministério da Defesa para combate a incêndio na Amazônia Legal – território formado por nove estados. O valor tinha sido contingenciado do montante voltado para Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). As ações tinham orçamento aprovado de R$ 47,5 milhões. Do total, 7,1 milhões estavam sendo utilizados.

Desde sexta-feira, quando foi instalado o Centro de Operações Conjuntas no Ministério da Defesa para execução de ações nas regiões de fronteira, terras indígenas, áreas da União, além de outras áreas da Amazônia Legal, mais de 43 mil integrantes das Forças Armadas estão na região. Eles devem atuar coordenados com órgãos de controle ambiental e de segurança público.

Dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, sete (Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins ) formalizaram e tiveram autorizada a solicitação para emprego da Garantia da Lei e da Ordem Ambiental (GLOA) para combate aos focos de incêndio na região.

Lava-Jato

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta segunda-feira junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) que R$ 1,2 bilhão devolvido pela Petrobras devido à Operação Lava-Jato seja destinado ao combate ao fogo na Amazônia. O STF deve dar a palavra final sobre o destino dos recursos.

Europa

Durante reunião da cúpula do G7, que terminou nesta segunda-feira (26), o presidente da França Emmanuel Macron prometeu que os países se reunião para enviar US$ 20 milhões ao Brasil para o combate às queimadas. Já o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou em 10 milhões de libras. Em reais, o montante dos dois valores chega a R$ 132,4 milhões.

Deixe seu comentário: