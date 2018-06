Governo – mãe e carrasco

O governo federal é uma mãe para grandes multinacionais e carrasco para o povo. Líder do MDB no Senado e interlocutora do Palácio do Planalto, Simone Tebet (MS) articula com colegas e ministros a criação – “o quanto antes” – de um comitê gestor para acompanhar a efetividade da concessão de benefícios fiscais.

Apenas as isenções para petroleiras estrangeiras, concedidas em 2017 pela Lei 13.586, vão provocar uma perda de arrecadação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido superior a R$ 1 trilhão nas próximas décadas, de acordo com o cálculo de especialistas.

Aval oficial

A despeito do desdém do Palácio, a senadora lembra que a criação do comitê consta em recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União).

Dois pesos

“Sou a favor de continuarmos com os incentivos para setores que geram emprego e retirar de quem enriquece à custa de imposto que deixa de ser aplicado”, diz Simone.

Prejuízos

O consultor da Câmara dos Deputados Paulo César Lima aponta que, para os Estados e municípios, “a renúncia fiscal pode chegar a R$ 338 bilhões pela dedução do pagamento de royalties sobre uma produção calculada em 100 bilhões de barris de petróleo na área do pré-sal”.

Será que avança?

Líder do PSDB na Câmara, Nilson Leitão (MT), apresentará nos próximos dias uma PEC (proposta de Emenda à Constituição) que prevê a redução do número de deputados federais (dos atuais 513 para 395), de senadores (81 para 54) e deputados estaduais (1.095 para 804).

A conferir

O tucano já conseguiu o apoio de 171 colegas, número mínimo para protocolar a PEC. Conforme Leitão, o “País economizará bilhões de reais só com essa medida”. O PSDB também vai apresentar emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 para reduzir em 20% as despesas de custeio dos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário.

De olho

O deputado, que tentará a reeleição neste ano, em breve vai protocolar a proposta na Mesa, poderá se beneficiar na campanha eleitoral com o discurso de austeridade.

Do bolso

A Caixa se frustrou com a arrecadação da Quina de São João neste ano. A venda de apostas foi de R$ 149,1 milhões – uma quebra de três anos seguidos de boa arrecadação. Foram R$ 170,6 milhões em 2015, R$ 173,2 milhões em 2016 e R$ 188,1 milhões ano passado.

Êpa, êpa!

Parece perseguição. O Diário Oficial de Sobral (CE) publicou a desapropriação do prédio da sede da rádio Plus FM. A emissora fez críticas recentes ao presidenciável Ciro Gomes (PDT), aliado do prefeito Ivo Gomes – seu irmão.

Alô, povão!

A PF (Polícia Federal) criou um e-mail para receber denúncias de fraudes sindicais, na esteira da Operação Registro Espúrio, que cercou quadrilha no Ministério do Trabalho na criação de sindicatos. O contato é registroespurio@dpf.gov.br. Anonimato garantido!

Quebra-molas

Passados dez anos de sua aparição nacional na lista das empreiteiras encrencadas com a PF e a Justiça, a Gautama continua a sofrer revés. O TCU acaba de condenar a empresa a pagar R$ 6,3 milhões, mais multa de R$ 3 milhões, por “irregularidades cometidas na execução do contrato para obras da BR-319”, entre os Estados do Amazonas e Rondônia.

Águas turísticas

Maior produtora de energia limpa e renovável do mundo, a Itaipu Binacional reformula seu Plano de Turismo para alavancar o desenvolvimento do setor no Brasil e Paraguai, revela o diretor-geral brasileiro da usina, Marcos Stamm. A empresa patrocinou, na semana passada, o tradicional Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR).

Sangue Bom

Para auxiliar o Hemorio a aumentar seu estoque de sangue, as Lojas Americanas e a B2W Digital, braço do grupo, promoveram uma campanha interna de doação entre seus associados no Rio de Janeiro. Em apenas um dia, foram coletadas 100 bolsas de sangue.

Deixe seu comentário: