Governo pretende digitalizar mais de 2 mil serviços até o fim de 2020

O governo anunciou na manhã desta quarta-feira (25) que pretende digitalizar mais serviços prestados. Dos mais de 2 mil serviços prestados, 328 já possuem certificação digitação. A expectativa é de que, até o final de 2020, todos esses registros já estejam disponibilizados nesse tipo de plataforma, ao alcance do celular.

Recentemente, a Carteira de Trabalho Digital, aplicativo lançado em 2017, pôde ser utilizada com documento substituto da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) de papel. De acordo com o Ministério da Economia, agora, para todos os contratos de trabalho, novos ou já existentes, todas as anotações, como contratações, férias e alterações de salário, serão feitas apenas eletronicamente. Quem for contratado por um empregador que ainda não utiliza o sistema eSocial, no entanto, ainda vai precisar da carteira física.

Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, as certificações digitais têm ajudado o país a dar facilidades para os empreendedores brasileiros. Além disso, ele afirma que isso representa uma nova forma de relação entre a sociedade, os agentes econômicos e o setor público. “Vocês são, sem dúvida, a grande coluna de sustentação desse novo mundo que surge e desse novo Brasil que se insere na busca por desenvolvimento, crescimento e respeito às pessoas”, disse.

“Ouvi há pouco que mais de 500 mil certificações são feitas por mês no Brasil. Isso é um avanço extraordinário. E a MP da liberdade econômica é o grande símbolo dessa transformação econômica porque, desde que o Brasil virou uma república, em 1879, até a nova lei, o cidadão, quando chegava diante de uma autoridade pública, era cego. Era rei até a eleição. No resto do período precisava apresentar a sua versão dos fatos e comprová-la. Tinha de chegar na autoridade municipal, estadual ou federal e apresentar 500 mil atestados, cópias autenticadas”, finaliza.

