Governo pretende diminuir teto para financiamento do Minha Casa Minha Vida

Em reformulação pelo governo federal desde o primeiro semestre deste ano, o programa Minha Casa Minha Vida deve ter o valor da faixa 1 reduzido. De acordo com o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o objetivo do atual governo é dar prioridade para famílias que antes não possuíam acesso ao financiamento. O teto de R$ 1.800,00 poderá ser reduzido para um valor entre R$ 1.200,00 e R$ 1.400,00.

O ministro anunciou ainda que até o mês de dezembro serão divulgadas todas as mudanças relativas ao programa. Elas não deverão afetar o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento das faixas 1, 5, 2 e 3, como a medida realizada nesta semana para desbloquear o crédito que se encontrava sob dependência do Orçamento da união.

“Financiamentos de R$ 150 mil não estavam acontecendo pelo aporte de R$ 2.000 a R$ 3.000. O que a gente fez foi uma política de destravamento. A probabilidade é que se mantenha”, destacou durante coletiva. Atualmente o programa é responsável por cerca de 70% do setor de construção do país.

