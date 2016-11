Governo prevê aprovação tranquila da PEC do Teto de Gastos

O líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá, já previa no último sábado, quando esteve em Porto Alegre, que o governo não terá dificuldades para aprovar no Senado a PEC dos Gastos Públicos. Ontem, em Brasília, Jucá reafirmou a previsão e disse, após reunião com o presidente Michel Temer, que “está tudo pronto para votação da PEC do teto”.

O cronograma está pronto, segundo o líder do governo: “Nós cumprimos o acordo com a oposição, o cronograma de debates e nesta terça esperamos votar no primeiro turno uma PEC que é fundamental para dar o primeiro passo, e o primeiro exemplo efetivo do governo na questão do ajuste fiscal. Esperamos uma votação maior do que a do impeachment. Minha conta é entre 62 e 65 votos”.

Cronograma decidido

Romero Jucá disse em Porto alegre que o cronograma da PEC do teto de gastos está pronta: votação nesta terça, votação em segundo turno dia 13 e promulgação pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, dia 15 de dezembro.

Lei orçamentária na pauta

Está na pauta, e poderá ser votado hoje pela Assembleia Legislativa, o projeto 194 do governo do Estado. Trata-se do orçamento anual e da Lei orçamentária de 2017.

Recuo forçado

Prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior admitiu ontem que pretendia barrar na Justiça o plano de antecipação de receita com descontos do IPTU, caso o prefeito José Fortunati não mudasse de ideia. Agora, o pagamento antecipado do IPTU não gera descontos.

Reis do Gado

Investigado dentro da Operação Reis do Gado, o ex-senador, governador do Tocantins Marcelo Miranda (PMDB), utilizava alguns artifícios como lavagem de dinheiro. Um, desses artifícios era uma das fazendas, registrada por R$ 20 mil quando na verdade, na época, estima-se que ela já valia R$ 40 milhões.

As investigações apuraram que a família de Marcelo Miranda chegou a ter 30 mil cabeças de gado. O gado era usado para gerar lucro ou prejuízo ao esquema: se em alguns momentos fosse necessário ter prejuízo, então, o gado não dava cria durante um ano inteiro. Em outras oportunidades, se o esquema precisasse de lucro, o rebanho aumentava de maneira desproporcional.

