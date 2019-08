Governo privatizará 17 estatais neste ano, diz Paulo Guedes

Na noite desta terça-feira (20), o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal deverá privatizar 17 empresas estatais neste ano. Segundo ele, os nomes das empresas serão divulgados hoje (21). “Vamos acelerar as privatizações. Tem gente grande que acha que não vai ser privatizado e vai entrar na faca”, afirmou Guedes.

O ministro reiterou a meta que deu ao seu secretário de Desestatização, Salim Mattar, de privatizar US$20 bilhões neste ano. Guedes elogiou a fusão entre Embraer e Boeing em seu discurso a uma plateia de empresários e executivos de grandes empresas. Segundo ele, o ideal seria fazer mais duas ou três fusões do tipo com outras empresas brasileiras.

O ministro afirmou, também, que o governo tem conversado com países como Estados Unidos e China em busca de acordos comerciais. “Tem uma competição [mundial] para fazer negócio com a gente e estamos em alta velocidade. Vamos dançar com os americanos e com os chineses”, disse.

