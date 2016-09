Governo prorroga para 31 de dezembro o prazo para os trabalhadores sacarem o PIS/Pasep

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador decidiu ampliar para o dia 31 de dezembro o prazo para os trabalhadores retirarem o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2014. O primeiro prazo havia vencido em 30 de junho e tinha sido prorrogado pelo governo federal para 31 de agosto.

Há quase 1 milhão de trabalhadores que ainda não sacaram o benefício de um salário mínimo em todo o País. “Fizemos uma intensa campanha na mídia e junto às entidades laborais e patronais e, até esta data, foram pelo menos 200 mil trabalhadores que sacaram o abono, após o prazo final. Tenho certeza que vamos alcançar uma boa fatia desses 1 milhão de trabalhadores que ainda não sacaram com a ampliação do prazo para o final do ano”, ressaltou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

O ministério disponibilizou no seu site uma lista com o nome de todos os trabalhadores que têm direito ao abono salarial e ainda não procuraram uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para realizar o saque.

