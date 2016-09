Governo quer aprovar a reforma da Previdência no máximo até abril do ano que vem

Com as propostas de reforma da Previdência do governo Michel Temer quase finalizadas, as expectativas, agora, estão voltadas para quando o texto deverá ser aprovado pelo Congresso Nacional. O governo quer aprovar as novas regras em, no máximo, sete meses, ou seja, até abril de 2017.

Caso a tramitação do projeto aconteça nesse prazo, a aprovação das mudanças nas regras de concessão das aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tramitará quase no mesmo ritmo da última reforma da Previdência, ocorrida em 2003, durante o primeiro mandato do então presidente Lula. Na ocasião, após passarem oito meses em discussão, as alterações atingiram os servidores públicos de todo o País.

Desta vez, além dos trabalhadores da iniciativa privada, a reforma também tentará incluir o funcionalismo, aproximando as regras para aposentadoria no serviço público das normas do Regime Geral de Previdência Social. De imediato, a idade mínima para requerer a aposentadoria passaria a ser de 65 anos, tanto para homens como para mulheres.

Reforma deverá aumentar a contribuição dos servidores públicos

A reforma da Previdência para a iniciativa privada deverá aumentar, também, a contribuição dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Segundo fontes que estão envolvidas nos estudos sobre o assunto, a elevação da alíquota de recolhimento estará incluída na proposta. Resta decidir se o percentual de 11% será elevado para 13% ou 14%.

O aumento da contribuição fez parte da discussão da renegociação das dívidas dos Estados com a União.

Existe também a discussão sobre a inclusão da elevação das contribuições da administração pública. No projeto de renegociação das dívidas dos Estados estava prevista a elevação, de 22% para 28%, da alíquota paga pelos governos sobre as aposentadorias dos servidores estaduais, como forma de contrapartida para que os Estados pudessem aderir ao plano de renegociação.

Com a retirada do termo que elevaria o percentual dos servidores, o patronal também foi extraído. Especialistas dizem que a inclusão do aumento patronal poderá dificultar a missão do poder público de bancar as aposentadorias. (AG)

