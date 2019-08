Governo quer aprovar PL sobre Previdência de militares sem alterações

O Projeto de Lei (PL) que trata da nova Previdência dos militares deverá ser aprovado sem alterações. É o que espera o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. “Espero que passe da melhor maneira possível, da maneira que está”, disse. Ele discordou ao ser questionado se não via como privilégio os termos do PL que incluem, por exemplo, a manutenção da integralidade do salário de servidores da ativa.

A expectativa do governo é de que seja instalada amanhã, no Congresso, a Comissão Especial que vai analisar o PL. “O Congresso é soberano. As discussões vão começar agora, mas foi um caminho longo”, disse Silva, destacando que o texto já foi acordado com as forças armadas, com a equipe econômica do governo federal e com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro.

