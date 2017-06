Governo quer investir 140 bilhÃµes em usinas de energia

Até 2019, mais de 140 bilhões de reais devem ser investidos em usinas do sistema energético do Rio Grande do Sul, conforme o secretário adjunto de Minas e Energia, José Francisco Pereira Braga. Durante sua palestra no 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano em Caxias do Sul, nesta terça-feira (13), ele mostrou os instrumentos de participação pública no setor.

“O RS deve proporcionar condições favoráveis para que haja equilíbrio nas deliberações emanadas dos órgãos institucionais, para o desenvolvimento energético do país ocorra em benefício da sociedade”, destaca Braga.

O secretário explicou o ciclo de participação do Governo nas políticas da produção de energias. “Avaliação, andamento do problema, inclusão na agenda pública, tomada de decisões e execução”, lista Braga. E finaliza: “O monitoramento é o que dá maior retorno para qualquer cadeia produtiva”.

