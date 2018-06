O governo federal pretende realizar na primeira quinzena de dezembro leilão de concessão de 13 aeroportos, divididos em três blocos, com terminais no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, disse o secretário de Articulação de Políticas Públicas do Programa de Parceria de Investimentos, Pedro Bruno Barros. Os estudos para o edital do leilão estão atualmente em consulta pública.

