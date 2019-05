Governo quer transformar Coaf em agência de investigação financeira

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão ligado ao Ministério da Economia, deverá ser transformado pelo governo federal em uma agência de investigação. a instituição atuaria na prevenção e combate à corrupção a partir do cruzamento de dados financeiros. A informação é do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que conversou com jornalistas nesta quinta-feira (30), na Câmara dos Deputados.

Com a reforma administrativa, o governo de Jair Bolsonaro previa transferir o Coaf para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que foi rejeitado pelo Congresso Nacional, mantendo o órgão subordinado ao Ministério da Economia, conforme decidiram os deputados na votação da Medida Provisória.

De acordo com Lorenzoni, a proposta de levar o Coaf para a Justiça mirava justamente a criação dessa nova agência. “A ideia de levar para o Ministério da Justiça foi proposição minha, na transição, porque eu defendo, por orientação da Transparência Internacional, a criação de uma Anif, Agência Nacional de Investigação Financeira, para fazer aquilo que o Brasil nunca fez: prevenção, cruzar dados”, disse, lembrando que as investigações dos casos do mensalão e do petrolão foram feitas com o Coaf no Ministério da Fazenda (antigo Economia).

Entretanto, segundo Onyx, não há previsão de quando essa proposta será apresentada pelo governo. Além disso, ele disse que o ministério ao qual o Coaf está vinculado não é decisivo para isso: “Tanto Guedes [ministro da Economia] e Moro [ministro da Justiça e Segurança Pública] reforçaram e qualificaram a estrutura do Coaf. Então, a é uma ideia que está amadurecendo dentro do governo e podemos adiante caminhar para ela.”

Deixe seu comentário: