Até o ano que vem, os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e deficientes em situação de pobreza, serão chamados para um recadastramento e poderão ter os seus benefícios reavaliados. Conforme o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, nos próximos meses a medida valerá para os idosos (acima de 65 anos) que têm direito ao BPC, enquanto que em 2018 será a vez dos portadores de deficiência em qualquer idade e que recebem o benefício.

Durante o recadastramento, os benefícios também serão reavaliados com o objetivo de se saber se ainda estão válidos. Essa reavaliação deveria acontecer de dois em dois anos, mas a última vez foi em 2008. De acordo com o ministério, os beneficiários não devem procurar os órgãos públicos, e sim aguardar serem chamados pelo governo. “O cronograma ainda será definido e divulgado pelo ministério”, ressaltou em nota a Secretaria Executiva do ministério.

O BPC equivale a um salário mínimo para quem os idosos ou deficientes com renda inferior a 25% desse valor por pessoa da família. Em 2015, o Tesouro Nacional gastou 40 bilhões de reais com o benefício.

O governo propõe o aumento gradual da idade mínima para obtenção do BPC, que passaria de 65 anos para 70 anos e deixaria de ser vinculado ao salário mínimo, passando a ser corrigido pela inflação. O governo, entretanto, ainda não definiu como será o cálculo.

