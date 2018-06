Governo reconhece situação de emergência de nove municípios gaúchos atingidos por temporais

O DOE (Diário Oficial do Estado) publicou nesta quinta-feira (28) a homologação da situação de emergência de nove municípios gaúchos: Pontão, Dois Irmãos das Missões, Giruá, Porto Xavier, Água Santa, Santa Bárbara do Sul, Araricá, Sarandi e Ciríaco. As cidades foram atingidas por fortes temporais no início deste mês.

Com a homologação da situação de emergência, os municípios têm acesso a uma série de benefícios relativos a ajuda humanitária, o que auxilia no processo de reestruturação após as ocorrências meteorológicas adversas. Centenas de casas foram destelhadas nessas cidades.

Tempo

Nesta quinta-feira, a instabilidade retornou ao Rio Grande do Sul, provocando pancadas de chuva em grande parte do Estado e temporais isolados, de acordo com a Metsul Meteorologia.

Em Porto Alegre, segundo o Sistema Metroclima, nesta sexta-feira (29) muitas nuvens provocam chuva ao longo do dia. A chuva pode ser forte com raios e trovoadas e com volumes elevados em alguns momentos. O vento estará calmo e sopra fraco do quadrante Leste/Norte. A temperatura fica amena. Mínimas entre 13°C e 15°C e máximas entre 18 e 20°C.

No sábado (30), ainda haverá muitas nuvens na Capital, com chance de chuva ou garoa entre a madrugada e a manhã, mas no decorrer do dia o sol aparece com diminuição das nuvens. O vento permanece calmo ou sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura sobe mais. Mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 24 e 26°C. No domingo (01), o sol predomina no decorrer do dia, apesar de algumas nuvens no céu. Na madrugada e ao amanhecer, podem ocorrer formações localizadas de nevoeiro. O vento sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura terá maior elevação, deixando a tarde quente e abafada. Mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 26°C e 28°C.

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

