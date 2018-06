O Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em 184 municípios de sete Estados – Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Piauí, Ceará, Goiás e Pará. As listas das cidades estão em portarias publicadas no Diário Oficial da União, sendo a maioria localizada no Estado da Paraíba, onde 176 municípios estão em estado de emergência.

