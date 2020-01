Educação Governo federal recorre de decisão que impede divulgação de resultado do Sisu

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Decisão liminar da Justiça de São Paulo suspendeu processo do sistema assim que inscrições forem encerradas, neste domingo (26) Foto: Reprodução Decisão liminar da Justiça de SP suspendeu processo do sistema assim que inscrições forem encerradas, neste domingo (26) (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A AGU (Advocacia Geral da União) recorreu na tarde deste sábado (25) ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) da decisão da Justiça de São Paulo que suspendeu o processo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) assim que as inscrições forem encerradas – às 23h59min deste domingo (26).

A Justiça ordenou que o governo comprove que o erro na correção das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 foi totalmente solucionado. A liminar (decisão provisória), se não for derrubada, impede que os resultados sejam divulgados na terça-feira (28), data estimada.

O recurso do governo será analisado por um desembargador do TRF-3. Não há prazo definido para decisão, mas a AGU pediu urgência. A íntegra do recurso, uma suspensão de segurança (tipo de ação para derrubar decisões de instâncias inferiores), ainda não foi divulgada. Segundo dados atualizados do MEC (Ministério da Educação), se inscreveram até o momento no Sisu 1,6 milhão de estudantes.

Voltar Todas de Educação

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário