O governo do RS realizou nesta sexta-feira (30) o pagamento de R$ 110 milhões a municípios e hospitais. Para as prefeituras, a Secretaria da Saúde destinou R$ 42 milhões e, às Santas Casas e hospitais filantrópicos, o repasse foi de R$ 68 milhões. Com essa medida, fica mantida a regularidade nos repasses do exercício de 2019, conforme anunciado pelo governo.