Governo retoma reuniões com caminhoneiros e categoria se diz otimista

As reuniões do governo federal com caminhoneiros, transportadoras e embarcadores foram retomadas, nesta terça-feira (30). A conversa que está ocorrendo entre governo e as categorias tem como objetivo entrar em um acordo sobre a tabela de frete mínimo do transporte de carga rodoviário.

O governo quer evitar uma nova paralisação dos caminhoneiros, e a expectativa é de que um acordo seja fechado ainda nesta semana. A categoria havia reclamado, na semana passada, que a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deixava de fora a remuneração dos caminhoneiros autônomos pela carga transportada, atendendo apenas a previsão do custo mínimo para o frete.

Após primeira reunião, o vice-presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Rio de Janeiro (Sindiforça), Ailton Gomes, afirmou que cada um apresentou sua proposta, e a expectativa é de dar boas notícias à categoria na próxima semana. O Ministério da Infraestrutura quer fechar um acordo com cada um dos segmentos, além de resolver demandas pontuais.

