Governo revê regra de privatização da Eletrobras e inclui oferta de ações a empregados e “poderes especiais” ao governo

O governo alterou as regras para a privatização da Eletrobras. O processo agora prevê a venda de parte das ações aos empregados da companhia e “poderes especiais” à União, que continuará como acionista da empresa.

A decisão é do conselho do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), órgão responsável pelos processos de desinvestimentos e foi publicada na edição do dia 29 de agosto do Diário Oficial da União. Ela retifica a resolução que trata da privatização da empresa publicada em 23 de agosto.

Ação especial

Pela nova regra proposta, a União terá uma ação especial, que lhe “confira poderes especiais em relação a alterações da razão social, objetos sociais ou sedes da Eletrobras ou empresas por ela controladas”.

Na prática, o governo ainda terá ingerência nas decisões da Eletrobras mesmo deixando de ser seu acionista controlador. Hoje a União tem 51% das ações ordinárias (com direito a voto) e fatia de 40,99% no capital total da Eletrobras. Além disso, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e seu braço de investimentos, o BNDESPar, têm, juntos, 18,72% do capital total da empresa.

Oferta aos funcionários

Parte das ações que o governo venderá na Eletrobras serão oferecidas aos funcionários, de acordo com nova redação da resolução do conselho do programa de parceria de investimentos.