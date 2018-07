O governador José Ivo Sartori sancionou, nesta quinta-feira (26), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado para 2019. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do RS no dia 10 de julho, com 34 votos favoráveis. Para o ano que vem, há previsão de R$ 49,9 bilhões em receitas e de R$ 56,7 bilhões em despesas.

