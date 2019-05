Governo suspende edital do Zoológico de Sapucaia do Sul para nova avaliação

O governo do Rio Grande do Sul informou que avaliará novamente o conteúdo do edital de concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. Com isso, o Executivo estadual adia a apresentação das empresas interessadas, que ocorreria nesta terça-feira (28). Não foi divulgada a nova data de abertura dos envelopes.

Conforme o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, o motivo da revisão é a complexidade do caso. “Não questionamos a qualidade do estudo do consórcio. Acreditamos que o zoológico é um objeto mais complexo de ser concedido se comparado com rodovias, por exemplo. Por esse motivo, a revisão dos itens se faz necessária”, explicou. Além desta pasta, também trabalham no texto as secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e de Parcerias.

“Queremos assegurar a atratividade do zoológico, esclarecendo todos os pontos que possam não estar sendo plenamente compreendidos pelos potenciais interessados”, enfatizou o secretário de Parcerias, Bruno Vanuzzi. A expectativa é de que 70% das obras estejam prontas em até três anos. O investimento privado deverá ser de R$ 59 milhões, por um período de concessão de 30 anos.

A possibilidade de incluir outros empreendimentos no espaço é destacada pelo secretário da Sema, Artur Lemos: “O zoo tem área de 150 hectares. Isso permite a um futuro parceiro buscar outros negócios nesse espaço e talvez seja importante esclarecermos quais atividades são ambientalmente licenciáveis, pois se trata de um atrativo a ser melhor trabalhado”, afirmou.

A modelagem para a concessão do Parque Zoológico foi elaborada pela consultoria KPMG/Manesco/Planos em contrato firmado no governo anterior.

