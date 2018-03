Governo suspende por 60 dias a implantação de placas do Mercosul

O Conselho Nacional de Trânsito, o Contran, suspendeu por 60 dias o início da implantação do novo padrão de placas de veículos do padrão Mercosul. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (23). As placas do padrão Mercosul foram anunciadas em dezembro de 2014. Elas já são usadas na Argentina, e deveriam ter entrado em vigor por aqui em janeiro de 2016. No entanto, o governo brasileiro adiou duas vezes.

O prazo mais recente para o início da implantação das placas era 1º de setembro, conforme resolução publicada em 8 de março.

Motivo da suspensão

De acordo com o diretor do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Maurício Alves, a medida foi tomada atendendo a pedido das empresas que estampam as placas. “Resolvemos criar um grupo de trabalho especificamente para analisar as reivindicações e dar a segurança jurídica para que a categoria continue”, disse.

De acordo com o órgão este grupo irá estudar as regras da resolução. Caso o grupo chegue a uma conclusão antes dos 60 dias, o prazo pode ser antecipado. Por outro lado, pode ser que a suspensão seja prorrogada por mais 60 dias.

O que muda no visual da placa?

1- Mais letras e menos números

Em vez de 3 letras e 4 números, como é hoje, as novas placas terão 4 letras e 3 números, e poderão estar embaralhados, assim como na Europa;

2- Cores nas letras e números

Ao contrário do que acontece atualmente, em que a cor de fundo da placa muda conforme o tipo de veículo (comercial, diplomático, etc), nas novas placas a cor do fundo será sempre branca. As cores estarão nas letras e nos números.

Para veículos de passeio, cor preta, para veículos comerciais, vermelha, carros oficiais, azul, em teste, verde, diplomáticos, dourado e de colecionadores, prateado – ou seja, é o fim da famosa placa preta.

3- Estado e cidade com nome e brasão

O nome do país estará na parte superior da patente, sobre uma barra azul. Nome da cidade e do Estado estarão na lateral direita, acompanhados dos respectivos brasões;

4- Tamanho

A placa terá as mesmas medidas das já utilizadas no Brasil (40 centímetros de comprimento por 13 centímetros de largura);

5- Contra falsificações

Marcas d’água com o nome do país e do Mercosul estarão grafadas na diagonal ao longo das placas, com o objetivo de dificultar falsificações. No Brasil, a placa terá uma tira holográfica do lado esquerdo e um código bidimensional que conterá a identificação do fabricante, a data de fabricação e o número serial da placa. A tira é uma maneira de evitar falsificação.

Fim do lacre

Com as novas tecnologias empregadas para evitar falsificações, o Denatran informou que as novas placas não utilizarão mais o lacre. Em muitos casos, o lacre se rompia e devia ser reposto para o motorista ão ser multado. Em alguns Estados, por exemplo, o lacre custa R$ 23,22.

Deixe seu comentário: