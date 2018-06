A mais recente pequisa do instituto Ibope sobre avaliação popular do governo, divulgada nessa quinta-feira, indica que 72% dos brasileiros consideram a gestão do presidente Michel Temer ruim ou péssima. O levantamento, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ouviu 2 mil pessoas em 126 cidades.

