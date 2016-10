Governo tem os votos para aprovar PEC do Teto e reforma da Previdência

O ministro da Casa Civil da Presidência da República avalia que um dos grandes méritos do presidente Michel Temer foi o de ter “pacificado a Nação”. Padilha deixa claro ainda que, no horizonte do governo federal, figuram como prioridades a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Teto, e a reforma da Previdência social. Padilha, que falou para empresários de todo o País na última sexta-feira em São Paulo, reforçou a importância da aprovação da PEC do Teto junto com a reforma da Previdência.

Numa declaração que tranquiliza investidores internacionais, o ministro afirma que “Temer tem uma ampla base no Congresso para a aprovação das medidas, maior até que dos governos Lula e Fernando Henrique Cardoso. Penso que a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem.

Hoje a gente tem confiança absoluta que vamos ter mais que 308 votos”, afirmou. O segundo turno da votação da PEC do Teto tem votação marcada para esta terça, dia 25. Eliseu Padilha falou em São Paulo para empresários reunidos em evento da Amcham (Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos) e Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base).

Orçamento da União com 7,8 mil emendas

Encerrado no ultimo dia 20, o prazo para apresentação de emendas à proposta de Orçamento da União para 2017 foram contabilizadas 7.834 emendas dos 513 deputados e 81 senadores. Em valores, as emendas totalizam R$ 96,6 bilhões incluindo emendas individuais e coletivas. As emendas individuais são de execução obrigatória, sujeita à disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional. Cada parlamentar pode apresentar até 25 delas, totalizando R$ 15,3 milhões por deputado ou senador.

PT e PCdoB com Sebastião Melo?

Em desvantagem acentuada em relação ao seu adversário Nelson Marchezan (PSDB), segundo a mais recente pesquisa do Ibope, o candidato Sebastião Melo (PSDB) estaria autorizando a realização de negociações com partidos de esquerda, incluindo o PCdoB e o PT, numa tentativa de capitalizar estes votos. Aparentemente Melo não teme que a rejeição às propostas da esquerda, manifestada pelos eleitores de Porto Alegre na eleição do primeiro turno, possa fortalecer ainda mais o seu adversário.

Enfim, o Hospital de Santa Maria vai funcionar?

Se funcionar, a solução encontrada para o hospital regional de Santa Maria, que custou R$ 45 milhões aos cofres públicos e está fechado, poderá representar uma nova opção de atendimento de qualidade para os gaúchos. Uma parceria com o Grupo Sírio-Libanês, com foco na reabilitação, parcerias dos hospitais Mãe de Deus e Moinhos de Vento, e a garantia do repasse mensal de R$ 5 milhões do Ministério da Saúde, está sendo anunciada. O secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, João Gabbardo dos Reis, garante que o Hospital Regional de Santa Maria, finalmente, entrará em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2017.

