Governo Temer lança campanha publicitária com críticas ao governo Dilma

Na semana em que a Câmara dos Deputados começa a votação do teto dos gastos públicos, o governo de Michel Temer lança uma campanha publicitária com dados negativos da economia deixados pela ex-presidenta Dilma Rousseff. O objetivo é defender a necessidade de reequilibrar as contas públicas.

A ofensiva publicitária começa nesta quarta-feira (05) com anúncios em diversos jornais com o título “Vamos tirar o Brasil do vermelho para voltar a crescer”. Depois, será a vez de rádio, TV e internet. Em tom político, mas sem citar o nome da petista, o anúncio diz que o governo federal “encontrou uma situação muito grave nas contas públicas” e lista 14 pontos negativos deixados pela gestão anterior. Ao final, o governo defende que “equilibrar as contas públicas é mais do que necessário” para “nunca mais ter pedaladas”, “para nunca mais ter R$ 170 bilhões de contas públicas no vermelho” e para “definitivamente nunca mais ter 12 milhões de desempregados”.

O texto não fala especificamente da proposta de emenda constitucional do governo que cria o teto dos gastos, mas afirma que “quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga a conta é você”. O anúncio diz, por exemplo, que ao final do ano passado “havia R$ 54,3 bilhões de despesas do PAC já realizadas e ainda não pagas”. Aponta ainda prejuízos “bilionários” na Petrobras e Eletrobras, enumera obras públicas inacabadas, critica os empréstimos do BNDES para outros países e o “inchaço da máquina pública”.

A equipe de Temer vinha defendendo que o governo fizesse um balanço do que é classificado no Palácio do Planalto de “herança maldita” deixada pela petista para evitar que a culpa pela crise econômica brasileira não começasse a ser atribuída ao peemedebista.

O próprio Temer, nos últimos dias, já vinha adotando essa linha ao destacar, em entrevistas, que não é sua responsabilidade, por exemplo, o fato de o País ter hoje milhões de trabalhadores desempregados. Questionado sobre o custo total da campanha publicitária, o governo informou que, por enquanto, não tem um valor definido, pois ainda não fechou as negociações com todos os veículos envolvidos. (Folhapress)

