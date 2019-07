Governo transfere líderes que coordenaram chacina no Pará

Após confronto entre facções no presídio de Altamira, no oeste paraense, que deixou 57 mortos, já foram para Belém mais quatro dos 16 detentos apontados como líderes do massacre ocorrido na segunda-feira (29), no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRA). Edicley Lima Silva, Melzemias Pereira Ribeiro, Hildson Alves da Silva e Marcos Vinícius Nonato de Souza, o Bananada, seguem de avião para a capital paraense, onde, segundo informações do governo do Pará, serão encaminhados para outra penitenciária até determinação de nova transferência para outro estado.

Segundo entendimentos do governador Helder Barbalho com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, dez desses 16 detentos serão transferidos para penitenciárias federais. Até o momento, já foram realizadas sete transferências. A expectativa é de que outros nove detentos embarquem ainda hoje para a capital paraense, e os 30 restantes seguirão para outras unidades prisionais.

Questionado sobre o acontecimento, o presidente Jair Bolsonaro afirmou: “Pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que eles acham, depois que eles responderem eu respondo a vocês”. A declaração foi dada a jornalistas quando o mesmo deixava o Palácio da Alvorada, na manhã desta terça-feira (30).

