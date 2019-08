Sob alegação de falta de recursos para gastar com publicidade e bombar sua grande aposta popular neste segundo semestre, a liberação do saque do FGTS, o governo vai recorrer às redes sociais. O secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, procura youtubers dispostos a explicar pontos do programa, entre eles o porquê da liberação de R$ 500 para cada conta, fato que até virou meme.

