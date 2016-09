Governo vai propor aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres

O governo do presidente Michel Temer vai propor, em um texto que será enviado para análise do Congresso Nacional, que a idade mínima para a aposentadoria seja de 65 anos, para homens como para mulheres. A proposta de reforma da Previdência Social já está pronta e caberá a Temer decidir quando enviar para o Legislativo.

Pela proposta, tanto os servidores públicos quanto os trabalhadores da iniciativa privada só poderão se aposentar aos 65 anos de idade. A nova regra só valeria para os trabalhadores com menos de 50 anos. Quem tem mais de 50 anos, ficaria sob o regime atual, mas teria de pagar um “pedágio” proporcional ao tempo que falta para a aposentadoria.

De acordo com o texto, mulheres e professores teriam um tratamento diferenciado. Para eles, a idade de transição não seria de 50 anos, mas 45. O tempo de contribuição, pela proposta, teria peso para o valor do benefício.

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou que o ponto de partida do governo é convencer a sociedade da urgência da reforma previdenciária.

Segundo o governo, o déficit da Previdência é crescente e deve chegar a R$ 200 bilhões em 2017.

“A gente, quando tem dúvida, veja como o mundo resolveu essas questões. O mundo resolveu com a idade mínima. O Brasil não vai querer ser o ‘Joãozinho’ do passo certo. Também vai resolver com idade mínima, porém nós não vamos criar esse sistema agora”, explicou Padilha.

“No primeiro sistema previdenciário de 1934 do governo do presidente [Getúlio] Vargas, a idade mínima era 65 anos e lá a expectativa de vida era 37 anos. Hoje, nós queremos os mesmos 65 com uma expectativa de vida de 78 anos. […] A capacidade da União pra poder fazer essa reposição, ela está no limite. Nós temos que encontrar uma forma de estabilizar num primeiro momento e depois cair essa responsabilidade”, disse. (AG)

