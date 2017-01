Governo vai tratar problema prisional caso a caso

Prevaleceu a vontade da maioria dos governadores, sintetizada ontem pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha: a busca de alternativas para o problema prisional será tratada caso a caso, com cada um dos governadores. Com isso, foi suspenso o encontro que ocorreria nesta quarta-feira dos governadores com o presidente Michel Temer.

Emenda de Lasier Martins traz meio milhão para a Ospa

O senador Lasier Martins foi portador ontem de uma boa notícia ao assinar o contrato de repasse financeiro de 492 mil reais à Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre). Os recursos chegam em momento importante, viabilizando a instituição. “Estou muito feliz em poder ajudar a Ospa, que é um orgulho para nós e que fascina a todos onde se apresenta”, comemorou Lasier. O documento foi entregue ao governador Sartori. Para quem não sabe, a Ospa faz um trabalho intenso de inclusão de muitos jovens com necessidades profundas, e vai utilizar os recursos para renovação de equipamentos e instrumentos musicais.

Inveja dos catarinenses

O governador Raimundo Colombo repetiu ontem um ritual que o executivo reproduz todo início de ano: divulgou o calendário com os dias de pagamento dos salários dos servidores ativos e inativos do estado. A próxima folha dos servidores de Santa Catarina será paga dia 31 de janeiro. Em fevereiro, será paga dia 24.

Restrição ao auxilio-alimentação

Dentre as muitas medidas adotadas pelo governo catarinense para reduzir despesas, está a nova norma, que restringe o pagamento de auxilio-alimentação a servidores de todos os Poderes. O estado ampliou de oito para 21 as situações em que o benefício não será pago. A mesma lei também proíbe que Executivo, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública concedam qualquer tipo de abono de fim de ano aos servidores que não seja o 13 salário.

Chama o Exército

Anos e anos de incompetência e falta de sintonia entre os poderes, e órgãos estatais gestores do sistema prisional desembocaram na atual crise que assola as penitenciárias do País. Ontem, o governo federal anunciou a medida mais simples para estes casos, quando a incompetência de gestão leva ao caos: chama o Exército para resolver. A partir de agora, tropas do Exército poderão ser utilizadas na revisa de presos, e em outras ações de gestão penitenciária.

Fórum agride direito dos cidadãos

A primeira saudação dos participantes de um certo Fórum Social das Resistências agendado para a capital gaúcha, foi uma agressão aos seus anfitriões, os cidadãos de Porto Alegre: a caminhada ontem à tarde de um grupo, bloqueando vias e tumultuando o transito nas imediações da estação rodoviária e em outras vidas da cidade, prejudicando o direito da maioria dos cidadãos que nada tem a ver com esse evento. Os organizadores deveriam imaginar outras formas menos agressivas para a promoção do encontro.

Comentários