Graciele Lacerda nega que Zezé tenha traído Zilu com ela

Nem o clima natalino deu uma trégua nos barracos envolvendo a família Camargo. Pelo contrário, a briga da separação de Zezé e Zilu acaba de ganhar uma nova reviravolta. Inconformada em ser apontada como a pivô da crise do ex-casal, Graciele Lacerda, a atual namorada do sertanejo, resolveu colocar a boca no trombone e revelar que Zilu sabia desde o início do seu romance com o cantor.

A confissão aconteceu durante um bate-boca de Graciele com seguidores da rede social Instagram. Após ser acusada de acabar com um matrimônio de mais de 30 anos, e ter, junto com Zezé, traído Zilu, ela resolveu desabafar.

“Pelas costas sua. Porque dela (Zilu) nunca foi. Ela sabia desde o início. Zezé tentou sair de casa várias vezes. Ela que pedia para ele esperar ela ficar preparada para ele sair de casa, e com isso o tempo foi passando. E nunca escondemos dela que estávamos juntos. Vocês que não sabiam”, disse Graciele, que mantém um relacionamento com Zezé desde 2005.

Farpas em noite de Natal

E os barracos não param por aí! Na primeira noite de Natal que o ex-casal passou separado, teve troca de indiretas e farpas na internet. Primeiro foi Zilu, que publicou uma foto com as filhas no Espírito Santo, terra do genro Marcus Buaiz, marido de Wanessa, alfinetando o sertanejo e toda a família dele. “Pode existir ‘ex-marido’, ‘ex-mulher’, ‘ex-sogra’, ‘ex-sogro’, ‘ex-cunhada’, ‘ex-o que você quiser’….. Mas ‘ex-filho’, nunca haverá de existir!!!”, cutucou.

Minutos depois, foi a vez de o sertanejo alfinetar a ex-mulher e a filha Wanessa, com quem cortou relações após uma briga.

Zezé postou um registro da noite de Natal em Goiânia com os pais, irmãos e a namorada, Graciele, e retrucou:

“Eu prometi que daqui pra frente vou sempre estar ao lado deles em todos os momentos especiais. Eu vou sempre estar aqui. Quem quiser vir, as portas estão abertas”.

Capixaba manda indireta



Após a troca de farpas entre Zezé e Zilu no Natal, Graciele Lacerda resolveu se meter mais uma vez na briga e alfinetar a mãe de Wanessa. Em vídeos publicados no Snapacht na tarde desta segunda-feira (26), Graciele mandou um recado para a rival, mas sem citar o nome dela.

“Eu quero falar uma coisa. Tem gente que fica se preocupando tanto em atacar as pessoas. Vai curtir a família, os pais, os irmãos. Vai dar amor à família. Vai curtir ao invés de ficar se preocupando. Tem coisas que a gente vê que tem que ficar quieta, mas que é triste é. Estou falando demais… Mas uma dica: dá valor aos seus pais, irmãos, enquanto estão vivos”, disse ela.

