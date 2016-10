Gracyanne Barbosa diz que Belo recusou proposta de sexo a três com ela

Gracyanne Barbosa e o cantor Belo, que participaram do “Programa do Porchat”, na Record, vão bater um papo sobre intimidades do relacionamento.

Na conversa picante, a musa fitness afirma que já ofereceu uma noite de sexo ao três com o marido. “Eu não topei porque sexo é algo muito íntimo”, disse o cantor.

Gracyanne aproveitou o assunto para revelar que Belo reagiu com espanto após uma descoberta. “Na primeira vez em que ele viu meu vibrador, ficou ‘P’ da vida. Agora, ele viaja e traz”, garantirá. “Só trouxe uma vez e nem foi vibrador”, comentará o cantor. O casal também falou sobre a rotina rígida de exercícios físicos aliada à alimentação saudável. Gracyanne dirá que não come feijoada há muito tempo e que leva sua marmita para todos os lugares.

Os dois ainda falarão sobre a expectativa de ter filhos. “Temos treinado excessivamente. A gente quer um Belinho…ou Belinha”, diz o cantor. No programa, eles participarão de brincadeiras e Gracyanne chegará, inclusive, a lembrar seus tempos como dançarina do Tchacabum.

Comentários