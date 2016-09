Gracyanne Barbosa posa com decote sexy e ensina receita de mousse fitness

Famosa por exibir seus treinos e dietas rigorosas nas redes sociais. Gracyanne Barbosa compartilhou uma receita fitness com seus seguidores no Instagram, na noite desta quarta-feira, 7. Usando um decote generoso, a mulher do cantor Belo ensinou para os internautas como fazer uma mousse de açaí. “Hum… Nada melhor que uma delícia dessas em pleno feriado! Receitinha mara de mousse de açaí”, escreveu a musa fitness na legenda do clique.

Os ingredientes para a sobremesa diet são: “100g de polpa de açaí orgânico sem açúcar, uma gelatina sem sabor diluída em uma colher de água morna, uma colher de chá de adoçante em pó, uma dose de Whey sabor baunilha, uma colher de sopa de óleo de coco, uma banana nanica e uma paçoca sem açúcar para enfeitar”.

Gracyanne também ensinou o modo de preparo do doce. “Coloque no liquidificador a polpa de açaí, o óleo de coco, o adoçante e o whey. Depois acrescente a banana e a gelatina, bata mais um pouco. Coloque na taça ou vasilha de sobremesa, 2h na geladeira e pronto! Meu lema sempre foi qualidade de vida”, explicou a modelo.

Mais cedo, Gracyanne postou uma foto de maiô supersexy. A morena aproveitou o clique, feito pelo fotógrafo Samuel Melim no Rio de Janeiro, para filosofar na rede social. “Quem julga as pessoas, não tem tempo para amá-las”, escreveu a modelo, citando Madre Teresa de Calcutá, na legenda do registro. (Rafael Godinho/AG)

