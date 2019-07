Gramado decorado no clima do Natal Luz

A decoração da cidade será um dos pontos altos da 34ª edição do Natal Luz de Gramado que inicia em outubro. Buscando deixar a cidade enfeitada com cuidado especial nos detalhes, a diretora de decoração do Natal Luz, Cláudia Casagrande, criou um kit sugestivo para facilitar e incentivar a ornamentação de estabelecimentos comerciais e residenciais.

Composto por dois modelos de guirlandas decoradas em estrutura de ferro, de 1,20m e 60cm, com as iniciais do Natal Luz de Gramado “NL” em letra cursiva, o Kit Decoração conta também com festão aramado de 2,40m de comprimento na cor verde escuro, laço de veludo com 40cm de altura o tope e 60cm de largura, além de iluminação com mangueira luminosa, cascata e cordão de luz.

A única empresa que está disponibilizando comercialmente o Kit Decoração de Natal foi a D´Light Iluminação, de Gramado, mas os empresários e comerciantes sensibilizados e interessados em decorar seus estabelecimentos e residências também podem seguir a orientação dos memorandos da Gramadotur para a ornamentação natalina.

Visando uma ampliação em 30% da decoração da cidade, a “linha das hortênsias”, desde a rótula da São Pedro até a rotatória da Rua Leopoldo Rosenfeld, será um acréscimo importante no projeto de decoração da cidade.

O Natal Luz em sua 34ª edição acontece de 24 de outubro de 2019 a 12 de janeiro de 2020 é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Autarquia Municipal Gramadotur. Vale lembrar que a venda de ingressos inicia no dia 8 de agosto no site oficial do evento – natalluzdegramado.com.br.

