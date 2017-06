Gramado ganha loja da Tea Shop Brasil

Será realizado, na próxima terça-feira (27), o coquetel de inauguração da primeira loja da Tea Shop Brasil na Serra Gaúcha, que fica em Gramado, na Av. Borges de Medeiros. O espaço, bem em frente ao Hotel Serra Azul, conta com uma área de 80 metros quadrados e espaço gourmet assinado pelo chef Marcelo Gonçalves, da Pâtissier, de Porto Alegre.

No evento, será servido espumante com o Rooibos Gracia Blend, arbusto sul-africano que, diferentemente da folha do chá, não contém teína, o estimulante do chá. Fundada em Barcelona em 1990, a Tea Shop tem, hoje, 70 lojas no Brasil e na Europa, nas quais oferece 120 variedades dos melhores chás e infusões do mundo, provenientes da Europa e da Ásia.

