Música Gramado in Concert celebra a música erudita

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Lançamento da sexta edição ressaltou concepção pedagógica do evento e seu cunho social, cultural e turístico Foto: Carlos Borges/Divulgação Gramado in Concert (Foto: Carlos Borges/Divulgação) Foto: Carlos Borges/Divulgação

O lançamento da sexta edição Gramado in Concert – Festival Internacional de Música realizado nesta semana contou com a participação de autoridades, imprensa e comunidade.

No evento, realizado no Museu do Festival de Cinema de Gramado, o prefeito Fedoca Bertolucci destacou o crescimento do Gramado in Concert e a “grande programação que vai tornar este festival mais internacional. Mais uma vez Gramado rompe as fronteiras, e através deste evento, nós passamos a difundir a música erudita não só para os gramadenses, mas para o mundo. Vamos sedimentar essa ideia, e tornar, quem sabe, Gramado em uma das capitais da música erudita”.

O VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música será realizado de 7 a 15 de fevereiro de 2020 e busca aumentar ou repetir o público estimado de 12 mil pessoas na edição anterior. Para isso vai oferecer o melhor da música erudita em uma programação totalmente gratuita com 36 concertos e recitais de orquestras, grupos de câmara e solistas além de oficinas que receberão cerca de 400 alunos do Brasil e América Latina.

O festival vem crescendo a cada ano e a internacionalização já é um destaque nesta sexta edição, com dez professores estrangeiros vindos da América Latina, Europa e EUA, além de 22 brasileiros. O secretário da Cultura, Allan John Lino, anunciou que nesta edição, o festival contará com a participação das orquestras jovens da Coreia do Sul, Estônia e Peru.

“Trazer essa gama de profissionais para um evento de apenas seis anos, é uma oportunidade ímpar. O Gramado in Concert é um projeto de cunho pedagógico social, cultural e turístico. Ele abraça todas as performances possíveis. E interessante destacar que ele é um produto que nasceu aqui e está crescendo cada vez mais”.

Entre as novidades do Gramado in Concert, a apresentação de orquestras, grupos de câmara, duos e trios brasileiros e internacionais nas linhas rurais de Gramado. Oficinas de instrumentos e canto também serão realizadas, além de práticas de orquestra para alunos de todo o Brasil e do Exterior que terão a oportunidade de aperfeiçoar sua formação com professores brasileiros e estrangeiros de reconhecimento no meio musical.

Cabe destacar o V Concurso de Composição Erudita que está com as inscrições abertas até 1º/12 . A obra vencedora de cada edição recebe um prêmio em dinheiro, além de passagem e hospedagem em Gramado para assistir a execução da obra no grande concerto de encerramento do festival pela Orquestra Sinfônica do Festival.

Valer lembrar ainda o lançamento, no Brasil, do CD da London Royal Philarmonic Orchestra, regido pelo maestro Linus Lerner – o primeiro brasileiro a reger a gravação dessa tradicional orquestra. O CD conta com a participação do Duo Stankov (da Bulgária), formado por piano e violino, que fará um concerto e ministrará aulas no festival.

O VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música é promovido pela Secretaria da Cultura de Gramado e tem a direção artística do Maestro Linus Lerner, coordenação artística do Maestro Leandro Libardi Serafim e Coordenação de Produção, de Viviane Soares da Bis Gestão Cultural. Mais informações: www.gramadoinconcert.com.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário