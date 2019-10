Gramado recebe o Congresso Nacional de Festas e Eventos de luxo

Preparar uma festa de luxo requer, pelo menos, cerca de 40 serviços diferentes, desde fotógrafos, decoradores, músicos até serviços de buffet. Um dos últimos levantamentos do setor, feito em 2016 pelo Instituto Locomotiva para a Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos), apontou que o brasileiro movimentou R$ 17 bilhões com eventos sociais.

Pensando nisso, de 21 a 23 de outubro, Gramado recebe o Luxo de Festa – Congresso Nacional de Festas & Eventos. O encontro, que ocorrerá no Wish Serrano, vai reunir profissionais de várias áreas relacionados à casamentos, aniversários de formaturas.

“Desde 2013, o mercado de casamentos vem em ascensão no Brasil. Os gastos crescem, em média, 10,4% ao ano. Outro segmento em expansão é a comemoração de 15 anos. Por ano, cerca 1,8 milhão de meninas fazem festas para celebrar a data”, afirma César Serra, organizador da Luxo de Festa. Aos longo dos três dias, os participantes conhecerão as tendências em organização de eventos com renomados profissionais. “O congresso coloca Gramado como um dos principais destinos de casamento do Brasil”, concluiu Dionathan Santos, também organizador.

Fotógrafos, chefs, floristas, decoradores e organizadores de eventos estão entre os 17 palestrantes. Vic Meirelles, Valéria Leão, Plínio Ricardo, Manoela Cesar, Júlio Perineto, Chris Ayrosa, Meg Milessis, João Camargo, Rafael Jacob são alguns dos nomes confirmados. No dia 23, na Caza Wilfrido, um brunch, seguido de um desfile da Coleção 2020 da Camargo Alfaiataria, encerrará o evento.

SERVIÇO:

O que: Luxo de Festa – Congresso Nacional de Festas & Eventos

Quando: 21, 22 e 23 de outubro de 2019

Onde: Wish Serrano e Caza Wilfrido, em Gramado

Ingressos e informações: https://www.gotasdemel.tur.br/produto/luxo-de-festa-lote-1/

