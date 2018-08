Gramado sedia a Meia Maratona da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul

A Meia Maratona SOCERGS (Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul) será realizada no domingo (19), a partir das 8h, em Gramado, na Serra Gaúcha. Esta edição tem como instituição beneficiada o Instituto da Criança com Diabetes do RS.

Com o compromisso de conscientizar a sociedade sobre a importância de hábitos saudáveis e exercícios físicos para manter a saúde cardíaca, a corrida ocorre na sequência do Congresso SOCERGS, que acontece na cidade há 16 anos.

“Estamos em constante busca de inovação e encontramos na corrida uma forma de ressaltar o quanto é necessário cuidarmos da saúde do corpo para manter a saúde do coração”, comentou o presidente da SOCERGS, Daniel Souto Silveira.

A Meia Maratona terá três percursos: 4 km, 11 km e 21 km. O trajeto mais curto tem como principal objetivo os atletas iniciantes e pessoas que queiram começar a desenvolver o hábito da corrida. Os demais percursos já são voltados aos atletas praticantes.

Dessa forma, o projeto visa atingir diferentes níveis de corredores, respeitando o condicionamento de cada um. A premiação será dividida em cinco faixas de idade (18 a 28; 29 a 39; 40 a 50; 51 a 61; acima de 61), feminino, masculino e também por trajeto percorrido. Mais informações no site http://www.socergs.org.br/congresso2018/meia-maratona/

Deixe seu comentário: