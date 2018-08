Gramado sediou a primeira edição da meia maratona da Socergs

Com objetivo de difundir os benefícios para a saúde do coração, aconteceu no domingo (18), em Gramado, a meia maratona promovida pela Socergs (Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul), que encerrou o congresso da entidade, realizado na Serra Gaúcha.

A corrida reuniu em torno de 500 pessoas e teve presenças marcantes. Entre os participantes do evento, estavam Joana Nyland, que sempre participa de corridas com a sua filha Helena, além de dona Maria Celeste Melo Moreira, de 71 anos, e que a três anos, descobriu o prazer da corrida e ficou em segundo lugar na categoria por faixa etária, acima de 60 anos, no percurso de 4km, realizando em 25 min 39s.

O evento teve clima de esporte, confraternização e reunião familiar, em um trajeto preparado para que todos os públicos pudessem participar. De atletas amadores, profissionais e apaixonados. O trajeto da largada até os 4 km, teve o menor grau de dificuldade, buscando a inclusão de todos os presentes.

Dos quatro aos onze quilômetros o percurso apresentou um pouco de inclinação e o grau de dificuldade aumentou. Dos onze aos vinte e um quilômetros, que é o trajeto final da prova, o percurso teve seu momento mais desafiador.

Os vencedores do 1º Lugar foram:

4km

Masculino: Edmilson Cruz

Feminino: Paola Borges Lilge

11km

Masculino: Rogério Zanon

Feminino: Rosana Cruz

21km

Masculino: Mayk Caique Santa Honorato Neves

Feminino: Fernanda de Santana Andrade

Deixe seu comentário: