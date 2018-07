Gramado Summit terá código de conduta contra preconceito e assédio

A Gramado Summit, um dos principais eventos focados em empreendedorismo e startups do Brasil, ocorre em agosto e divulgou oficialmente seu Código de Conduta. Inspirada pela BrazilJS, a ação foi lançada para evitar qualquer tipo de preconceito ou assédio durante o evento. Um dos objetivos é ressaltar que uma das coisas mais legais do empreendedorismo e da economia colaborativa é a capacidade de enxergar um ecossistema sem restrições ou diferenças. Assim, é possível promover o ambiente ideal para impulsionar e desenvolver a inovação.

A equipe do evento acredita que a construção de uma sociedade mais justa e empreendedora passa também pela conscientização de todos aqueles que fazem parte do ecossistema de tecnologia. Por isso, em qualquer caso de preconceito ou assédio, o participante que realizar o ato será convidado a se retirar do evento sem que sua imagem sem seja difamada, fazendo com que a paz e a cordialidade sejam marcas desta edição.

Confira no link a seguir o teor do código: https://s3.amazonaws.com/site321-prod/documents/files/fc755650fd2ce4702b262e4c335f0d0bcaf3fccb/original.pdf?1530815186

A organização da Gramado Summit, acredita que um dos fatores mais inspiradores para o desenvolvimento da inovação são histórias reais. “Sem essa de empreendedores de palco: nós vamos colocar em destaque cases que sofreram e passaram por perrengues para chegar onde estão”, destaca o CEO, Marcus Rossi.

Os grandes empreendedores do Brasil já estão confirmados, tanto nos mercados de tecnologia e inovação, como nos tradicionais. Afinal de contas, o mindset voltado para o futuro é o primeiro passo para transformar negócios em qualquer área de atuação, seja no digital ou no analógico.

Entre os confirmados estão Mauricio Benvenutti (sócio Startse), Max Oliveira (CEO MaxMilhas), David Randon (CEO Randon), Vitor Torres (CEO Contabilizei), Tania Gomes Luz (CEO 33e34 Shoes), Rafael Martins (CEO Share) e José Galló (CEO Lojas Renner). A lista completa está disponível no site da Summit.

Para fazer parte da Gramado Summit 2018, basta garantir credencial acessando: www.gramadosummit.com.

Todos os participantes têm acesso a todas as atividades dos três dias de evento, tanto na Feira de Negócios como nos palcos de conteúdo. Entre as principais ações do evento destacam-se a Batalha de Startups, que premiará uma startup expositora com aporte de R$100 mil, e a Sunset Summit, que reunirá todos os participantes para um open bar de chopp gratuito. A Gramado Summit conta com parceiros como Banrisul, Orgânica Digital, Universidade de Caxias do Sul (UCS), Conselho Nacional do Sesi, Sebrae Nacional, Superjobs Ventures, Laghetto Hotéis, Feijó Lopes Advogados, Randon, Avianca, Brocker Turismo, Exact Sales, Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Fuel, Dinamize, Piar Comunicação, Ventiur, Oca Brasil, Anjos do Brasil, Prefeitura Municipal de Gramado, Gramadotur, CRA-RS, Acelera Serra, SEPRORGS, Startupi, Amanhã, Startse e ABStartups.

