Gramado tem 2,4 milhões de leds na decoração do 34º Natal Luz

A decoração de rua do 34º Natal Luz de Gramado vem chamando atenção do público. Segundo a diretora de decoração, Cláudia Casagrande, este ano o projeto está 30% maior em relação aos projetos anteriores.

“Construímos ano passado um belo acervo para o Natal Luz que veio complementar o projeto, está um Natal bem rico em detalhes”, contou Cláudia. Segundo a diretora são centenas de laços, centenas de guirlandas e muitas peças nas rótulas.

“Como novidade tem também um trecho novo decorado que é a Avenida das Hortênsias [entre a Rua São Pedro e a rótula próximo do Pórtico de entrada da cidade via Nova Petrópolis] que em 34 anos nunca tinha sido decorado, e era uma solicitação antiga dos empresários que se concentram naquela região”, disse ela.

Este ano a decoração do Natal Luz é lúdica, porém clássica. Todas as peças foram projetadas para efeito tanto para o dia quanto para a noite, nas cores tradicionais do Natal. Os materiais utilizados em geral são a fibra, o silicone, o aço, o acrílico e o veludo entre outros. A empresa gramadense que venceu a licitação para execução do Projeto conta com uma equipe de, aproximadamente, cem pessoas.

“A D’Light Iluminações trabalhou também com um grupo de voluntários do CRERH [Centro de Reabilitação Emanuel Região das Hortênsias] na montagem das peças, foi muito bacana ter este grupo fazendo parte das equipes”, comemorava Cláudia.

Segundo ela o memorial descritivo do projeto de decoração do 34º Natal Luz de Gramado passava de 500 páginas. “Tem um dado que nos solicitam bastante, que é a quantidade de lâmpadas que estão colocadas na decoração do Natal Luz”, disse a diretora. Segundo ela, são quase 2,4 milhões de lâmpadas led espalhadas pela cidade. “Mais exatamente 2.395.000 leds”, disse Cláudia Casagrande.

Para o presidente da Gramadotur, Edson Nespolo, está sendo um dos mais belos natais dos últimos tempos. “Investimos grande, foram cerca de R$ 3,8 milhões em decoração da cidade, um investimento significativo para deixar Gramado ainda mais bonita”, afirmou o dirigente.

Segundo Nespolo estão sendo também investidos cerca de R$ 750 mil nos novos arcos luminosos da Avenida das Hortênsias que serão inaugurados neste final do mês de novembro. “Eles terão uma nova iluminação com efeitos e tecnologia inovadora com efeitos de cores, as luzes poderão interagir com os eventos da cidade o ano inteiro”, comemora o Presidente da Autarquia, Edson Nespolo. A decoração permanece na cidade até o dia 12 de janeiro de 2020.