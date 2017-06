Gramado terÃ¡ o primeiro parque de Ã¡gua termal coberto do Brasil

A pedra fundamental do Gramado Termas Park, anunciado pelos empreendedores como o primeiro parque aquático termal indoor do Brasil e com potencial para ampliar ainda mais a atração de turistas para a Serra, foi inaugurada nesta quarta-feira (21).

O projeto foi viabilizado pela mobilização de um grupo de empresários locais que identificou a existência de água termal no local em 2013 e que já atua no setor turístico no município com o Café Colonial Bela Vista, o Parque Snowland, entre outros. O novo parque deve entrar em funcionamento no final de 2018, acessado pela RS-235, numa região que, além do Snowland, vai contar também com o Gramado Termas Resort.

Segundo os empreendedores, o parque de águas termais terá capacidade para receber até 3,5 mil pessoas por dia em seus 15 mil metros quadrados de área a ser construída. A finalidade é oferecer atrações ao público de diversas idades em ambiente coberto e climatizado, especialmente no inverno. (Palácio Piratini)

