Gramado/RS terá 1ª Copa de Futsal LGBTi do Brasil

Uma ação inédita irá movimentar Gramado de 24 à 26 de agosto de 2018. Reunindo equipes formadas por integrantes da comunidade LGBTi do Brasil, a 1ª Copa Gramado de Futsal LGBTi promete agitar o inverno na Serra Gaúcha.

A competição terá workshop com a Dra. Maria Berenice Dias (autoridade reconhecida internacionalmente quando o assunto é direitos LGBTi), falando sobre o tema: Homoafetividade e os Direitos LGBTi recebimento das delegações, torneio reunindo times de Gramado, Porto Alegre, Floripa, Curitiba e São Paulo e uma grande promoção da inclusão e do Turismo segmentado.

Já estão confirmadas as equipes: Quero Quero (anfitrião da competição e time formado por jogadores de Gramado e Região das Hortênsias), Magia e Pampacats de Porto Alegre, Sereyos de Floripa, Taboa de Curitiba, Diversus de São Paulo e também um time formado por homens trans: o MBB (Meninos Bons de Bola) de São Paulo.

A organização do evento espera reunir mais de 500 integrantes da comunidade LGBTi em Gramado durante três dias. O jogos ocorrem no Ginásio Perinão, maior ginásio da Região das Hortênsias, e espaço esportivo que já sediou jogos da Seleção Brasileira de Futsal e Voleibol.

A competição esportiva será um marco para a região: “Trouxemos a competição para Gramado por entendermos que a cidade é um destino amigável e que conversa diretamente com este público. Ações específicas voltadas para este nicho de mercado ainda não ocorrem efetivamente. O que existe é a o Espaço LGBT da Feira Internacional de Turismo de Gramado que debate o tema e proporciona a geração de negócios entre os profissionais de Turismo. Por isso, a Copa Gramado será um marco para Gramado e Região das Hortênsias seguindo o caminho do Espaço LGBT. Vemos como oportunidade de bons negócios e visamos o aquecimento da economia local já que o público LGBTi possui poder de consumo três vezes superior ao do turista tradicional”, destaca o jornalista Flávio L. Prestes, organizador do evento.

Flávio destaca o caráter inclusivo da competição. “Vale ressaltar que teremos equipes com jogadores gays, bi, lésbicas, trans, etc, e as equipes técnicas podem ser formadas por héteros. Ou seja: ninguém estará excluído. É a união pelo esporte promovendo a inclusão, conteúdo, mas também fomentando o Turismo e bons negócios de uma forma muito efetiva”, salienta. A Prefeitura de Gramado apoia o evento com a cedência do ginásio e também com a premiação aos campeões.

A organização do evento ainda busca marcas e parceiros interessados em apoiar a iniciativa inédita na região. O contato pode ser feito pelo e-mail: flavio@rossiezorzanello.com.br e pelo telefone: (54) 3286-3313.

Já apoiam a Copa Gramado o Espaço LGBT do FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo, Rossi & Zorzanello, Prefeitura de Gramado através do Gabinete da Primeira Dama e Secretaria de Esportes, Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Coordenadoria de Diversidade Sexual, OAB Região das Hortênsias, Universidade de Caxias do Sul, Acontece Floripa, Pelles Gramado, IGLTA, Destin Turismo e Via G.

Quero Quero: o primeiro time inclusivo da Serra Gaúcha

Reunindo atletas integrantes da comunidade LGBTi da Serra Gaúcha, o Quero Quero Sport Club fará sua estreia em competições na Copa Gramado. A equipe é formada por moradores de Gramado e Canela e conta com jogadores e comissão técnica formada por membros da comunidade LGBTi, simpatizantes e heterossexuais em uma mensagem clara de inclusão através da prática esportiva.

“O Quero Quero surgiu a partir de uma tendência mundial que é a criação de times inclusivos que promovem a prática esportiva e ações sociais focadas na luta contra a homofobia e o preconceito. O Brasil é o um dos países que mais mata LGBTIs e o mundo do futebol é extremamente machista. Até por isso, muitos membros da comunidade LGBTi não se sentem à vontade para praticar esportes como futsal, por exemplo. Para dar oportunidade a estas pessoas criamos o Quero Quero”, conta o presidente do clube Flávio Prestes.

O Quero Quero é aberto para a participação de todos os integrantes da comunidade LGBTi e também para simpatizantes e heterossexuais. A comissão técnica, por exemplo, é formada por heterossexuais. Treinando há dois meses, o time se prepara para a Copa Gramado e conseguiu apoio de algumas empresas como Pelles Gramado e Destin Turismo, que estão patrocinando o uniforme da equipe. Outra apoiadora é a empresa Rossi & Zorzanello.

Deixe seu comentário: