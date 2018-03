Gramadotur comemora resultados positivos do 32° Natal Luz

Ao longo de 81 dias, de 26 de outubro de 2017 a 14 de janeiro deste ano, Gramado, na Serra Gaúcha, foi palco da 32ª edição do Natal Luz, o maior evento natalino do Brasil. Na quarta-feira (28), a Gramadotur, autarquia municipal responsável pelo evento, apresentou os resultados oficiais desta edição na Capela do Wish Serrano.

O Natal Luz 2017 obteve resultado positivo de R$ 5.156.477. A Gramadotur, presidida por Edson Néspolo, celebrou o excelente desempenho, pois pela primeira vez o Natal Luz não teve recursos da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Em 2017, a autarquia também não precisou buscar recursos da prefeitura ou empréstimos bancários. Os recursos superavitários serão investidos na manutenção da Gramadotur, além de ampliar e qualificar os primeiros eventos de 2018, como a Páscoa em Gramado e a Festa da Colônia. A diretoria também ressaltou o movimento na economia local e investimentos sociais.

Durante o encontro com a imprensa, a Gramadotur apresentou uma pesquisa feita pela UCS. Os principais dados avaliados no Natal Luz foram organização e limpeza, com 93,2% de aprovação pelos entrevistados. A diversidade de opções disponíveis no Natal Luz mereceu 90,7% de avaliação positiva, e disponibilidade e acesso a informações do evento foram elogiados por 90% dos entrevistados.

A 33ª edição do Natal Luz será aberta em 25 de outubro e se estenderá até .

Deixe seu comentário: