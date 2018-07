Grand empleador

A três semanas do prazo final para a definição dos candidatos a presidente da República, nas convenções partidárias, o PRB desistiu da candidatura do empresário Flávio Rocha. Ex-deputado federal e crítico ferrenho da Era Lula e Dilma, Rocha é um dos maiores empresários do País, proprietário de conhecida rede de lojas de roupas. Nos bastidores, há dois motivos. O PRB vai fechar com o PSDB de Geraldo Alckmin ou PSL de Bolsonaro. Mas, principalmente, pesou o fato particular: como Rocha explicaria na campanha ser o maior empregador… do Paraguai?

Patriota, hein?!

Em palestras, Rocha revelou isso e que prefere investir no País vizinho, com baixos impostos, ao Brasil. Sua fábrica de roupas e de logística emprega 5 mil paraguaios.

Admissão..

O novo ministro do Trabalho, desembargador aposentado Caio Mello, foi indicação do presidente da CNI, Robson Andrade, ao ser consultado pelo presidente Temer.

.. e Justa causa

É sinal de mudança forte e para perfil técnico. O PTB, que controla o ministério com apadrinhados de Jovair Arantes e Roberto Jefferson, vai ser limado da pasta.

Falta muito

Apesar de MDB e DEM anunciarem que decidiram as regras, só as Executivas do PSDB, PRB e PNM enviaram para o departamento técnico do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), até ontem, os critérios definidos para repartição do fundo eleitoral nas campanhas, uma condição do Tribunal para o depósito milionário na conta dos partidos.

Saldo no vermelho

A menos de um mês do início da campanha, faltam regras de outros 32 partidos. O TSE avisa que a reunião da próxima quarta-feira não tratará do fundo (ainda), apesar da preocupação geral. E sim dos cadastros e divulgação das candidaturas. Partidos já indicaram os responsáveis pelo sistema.

Verticalização

O MDB, o maior partido do País em número de mandatários, decidiu fazer uma triangulação: o dinheiro do fundo do TSE vai para a Executiva Nacional e ela deposita direto na conta dos candidatos nos Estados. Nada de passar pelos diretórios estaduais.

Hereditárias

O MDB vai investir em herdeiras para deputadas federais. A filha de Eduardo Cunha, Daniele, e Daniela Carneiro, mulher do prefeito Waguinho, de Belford Roxo.

Camburão virtual

De olho em ações de fake news para as campanhas, a Polícia Federal já tem agentes infiltrados na deep web, a chamada internet suja, acessada só por hackers.

Passou!

Bateu na trave e entrou. Aos 45 do segundo tempo o Senado aprovou as Medidas Provisórias 825 – que cria crédito direto de R$ 1,2 bilhão no cofre para a intervenção federal na Segurança do Estado do Rio de Janeiro – e a 826, que oficializa 66 cargos em comissão no gabinete do interventor. As MPs ‘caducavam’ ontem.

Lembrete

Os cargos no gabinete só terão validade até 30 de abril de 2019. E o dinheiro da intervenção será para comprar carros, armas, equipamentos, coletes e munições. Os salários continuam com o Estado.

Calendário

A Aids Healthcare Foundation, em parceria com o Instituto Barong, fizeram sua parte e distribuíram mais de 50 mil camisinhas em bares de São Paulo durante a Copa. A conferir se alguém vai levar cartão amarelo nos próximos meses.

Cidadania

Hoje, voluntários das mesmas ONGs vão fazer testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C no Largo do Arouche. E amanhã na Praça Roosevelt. Em São Paulo.

