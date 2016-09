Grande festa das artes cênicas de Porto Alegre tem início nesta terça

O show “Soledade”, de Cida Moreira, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), abre nesta terça-feira (13), às 21h, o 23° Porto Alegre em Cena, evento realizado pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre.

A programação conta com duas montagens internacionais (“BiT”, da França, e “De Algun Tiempo a Esta Parte”, do Uruguai), 21 criações nacionais que incluem dança-teatro, como “Saudade de Mim”, da carioca Focus Cia. de Dança, e animação, como “São Manuel Bueno, Mártir”, do grupo paulista Sobrevento, duas produções cênico-musicais locais e 10 encenações que concorrem ao Prêmio Braskem em Cena.

A abertura

O show de abertura traz de volta ao Em Cena a cantora, pianista e atriz paulista Cida Moreira, que tem dez álbuns lançados, sendo “Summertime” o seu primeiro independente e ao vivo, de 1981, com clássicos do jazz e do blues.

A artista interpreta, entre outros, Chico Buarque, com “Construção” em arranjo de Arthur de Farias para quinteto de cordas; Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, com “Um Gosto de Sol” que inclui citação de “Trastevere”; Gilberto Gil, com “Bom Dia” (obra em parceria com Nana Caymmi); Nico Nicolaiewski, com “Feito Um Picolé no So”l; Taiguara, com “Outra Cena”, e Jards Macalé com “P”, feito em parceria com Augusto Boal sobre poema de Brecht.

Atrações

Até o dia 26, poderão ser vistos, em Porto Alegre, nomes conhecidos nacionalmente como Regina Braga, Leonardo Medeiros, Dan Stulbach, Debora Bloch, Fernando Eiras, Matheus Nachtergaele, Bianca Byington, Luiz Tatit e Arthur Nestrovski, além de grupos consagrados nas artes cênicas como o mineiro Galpão, o carioca Armazém e o paulista Sobrevento.

Jorge Amado, Max Aub, Tenessee Williams, Dráuzio Varela, Alcione Araújo, Dario Fo, Will Eno Joel Pommerat, Miguel de Unamuno, Albert Camus e Shakespeare são autores ou inspiradores de textos que estarão em cena nos diferentes palcos da capital. Novos grupos, diretores e intérpretes locais igualmente mostrarão seus trabalhos ao lado de experientes como Zé Adão Barbosa, Carlota Albuquerque, Simone Rasslan, Renato Del Campão, Usina do Trabalho do Ator, Maria Waleska Van Helden, Muni e Liane Venturella.

A madrinha

A homenageada do atual Poa em Cena é a porto-alegrense Inês Marocco. Nascida em 1950, ela é diretora de espetáculos, pedagoga e pesquisadora, mestre e doutora em Estudos Teatrais de Coreografia na Universidade de Paris, França e ganhadora do Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo pelo Júri Oficial e Popular, em 2008, com o espetáculo Sobrado.

Inclusão

Além de atividades paralelas como Psicanalítica em Cena, oficinas e workshops, a edição 2016 do Porto Alegre em Cena se estende ao mês de outubro com a primeira edição do projeto Inclusão em Cena, entre 10 e 16 do próximo mês, em 17 regiões descentralizadas de Porto Alegre. A ação será aberta com show de Vitor Ramil e contará com apresentações de teatro, dança e música, além de oficinas e debates gratuitos. Grupos de teatro, dança e circo de Pernambuco, Rio de Janeiro e de diferentes cidades gaúchas tomam parte na iniciativa que tem parceria da Secretaria de Estado da Cultura através do seu Instituto de Artes Cênicas.

Os ingressos – São vendidos pelo site www.ingressospoaemcena.com.br ou pela loja física My Ticket, localizada na Rua Padre Chagas, 327 – Loja 6, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 15h. Mais informações sobre ingressos disponíveis pelo site https://myticket.com.br/ ou pelo telefone (51) 3030-1500.

Confira a grade de programação completa no site http://www.portoalegreemcena.com/.

Endereços dos teatros

Centro Municipal de Cultura / Teatro Renascença / Sala Álvaro Moreyra

Avenida Erico Verissimo, 307

Fone: (51) 3289-8066

Centro Histórico Cultural Santa Casa

Avenida Independência, 75

Fone: (51) 3213-7258

Casa de Cultura Mario Quintana / Teatro Bruno Kiefer / Sala Carlos Carvalho / Travessa dos Cataventos

Rua dos Andradas, 736

Fone: (51) 3226-1181

Teatro do Sesc

Avenida Alberto Bins, 665

Fone: (51) 3284-2000

Theatro São Pedro

Praça Marechal Deodoro, s/n°

Fone: (51) 3227-5100

Goethe Institut – Auditório

Rua 24 de Outubro, 112

Fone: (51) 2118-7800

Centro de Eventos Barra Shopping Sul

Avenida Diário de Notícias, 300

Fone: (51) 3257-9657

Teatro do Sesi

Avenida Assis Brasil, 8787

Fone: (51) 3347-8706

Cabaret

Avenida 7 de Setembro, 708

