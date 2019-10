Grande quantidade de óleo chega ao litoral norte de Ilhéus, na Bahia

Praias do litoral norte de Ilhéus (a 310 km de Salvador) foram atingidas por grandes manchas de óleo na manhã desta sexta-feira (25). O óleo chegou a uma região a 7,5 quilômetros ao norte do centro de Ilhéus, em uma área próxima à fazenda Nossa Senhora. A região é conhecida por ser um dos trechos mais preservados e isolados do litoral da cidade, cercado por áreas de mata atlântica e fazendas de cacau.

O fato marca a chegada das grandes manchas de óleo ao sul da Bahia. No último sábado (19), o material já havia aparecido em Ilhéus e Itacaré, mas apenas na forma de pequenas pelotas e em pouca quantidade. O material que chegou nesta sexta-feira já foi recolhido das praias em uma força-tarefa que reuniu servidores da prefeitura, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e grupos de voluntários.

A prefeitura ainda não sabe estimar quanto óleo foi retirado, mas informa que foi uma quantidade grande. “Até esta quinta-feira [24], havíamos recolhido pouco mais de um quilo de óleo no litoral. Hoje, foi tanto óleo que precisamos de uma pá-carregadeira para retirá-lo. Felizmente, conseguimos limpar tudo”, disse o vice-prefeito de Ilhéus José Nazal (Rede).

Com cerca de 160 mil habitantes, Ilhéus é um dos principais destinos turísticos da Bahia e é conhecido por suas praias e pelas fazendas de cacau e fábricas de chocolate. Ficou conhecida ao servir de cenário para livros do escritor baiano Jorge Amado.

Esse é o segundo registro de óleo em grande quantidade em praias ao sul de Salvador. Nesta terça-feira (22), grandes manchas atingiram o balneário de Morro de São Paulo, em Cairu (176 km de Salvador). Ao todo, foi retirada 1,5 tonelada de óleo das praias do município.

Até a quinta-feira (24), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis) registrou manchas de óleo em ao menos 233 locais de 88 municípios dos nove Estados nordestinos. Nas últimas duas semanas, a chegada do óleo tem se concentrado nos litorais da Bahia, de Sergipe, Alagoas e Pernambuco.