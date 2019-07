Grande Recife sofre com deslizamento de barreiras e alagamentos 

Desde a madrugada desta quarta-feira (24), cinco pessoas morreram por conta das chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, o temporal também derrubou barreiras e árvores, causando diversos pontos de alagamento que dificultam a circulação dos ônibus. As aulas da rede municipal foram canceladas em algumas cidades.

Duas mortes ocorreram na Estrada do Passarinho, no trecho do Recife, e no bairro de Dois Unidos, também na capital pernambucana, onde cinco vítimas estão soterradas e equipes trabalham para tentar resgatá-las. Outras duas mortes foram confirmadas em Águas Compridas, em Olinda.

A Defesa Civil do município de Recife informou nesta manhã que, em apenas seis horas, foram registrados 101 mm de chuvas. O volume corresponde a oito dias, segundo a média histórica para o mês de julho de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

