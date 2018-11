Grandes especialistas debatem as transformações do mercado financeiro em Porto Alegre

A 2ª edição do MB Experience já tem data marcada: dia 12 de novembro. O evento exclusivo, organizado pela Monte Bravo, empresa de assessoria de investimentos que figura entre as três maiores do País, vai acontecer no Instituto Ling, em Porto Alegre (RS). O objetivo é promover o conhecimento e a troca de experiências sobre o cenário atual e as principais tendências do mercado financeiro. Uma oportunidade única de estar ao lado de grandes especialistas em economia, política e empreendedorismo, e aprender como aproveitar as melhores oportunidades de investimento.

O MB Experience dividirá sua programação em três painéis ao longo da manhã. O primeiro terá como tema o “Cenário no Pós-Eleições”, e vai contar com a participação de Luiz Alvez Paes de Barros, um dos maiores e mais renomados investidores no mercado de renda variável, e Henrique Bredda, executivo com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, ambos sócios-fundadores da Alaska. Em seguida, o evento apresenta o painel “Planejamento Patrimonial”, com apresentação de Lyverson Viana, diretor de parcerias comerciais da Prudential do Brasil.

Encerrando os debates, o MB Experience traz Guilherme Benchimol, fundador e CEO da XP Investimentos, para ministrar o painel “Empreendedorismo”. Benchimol é um renomado executivo que quebrou os paradigmas do mercado financeiro ao perceber a dificuldade das pessoas em lidar com investimentos, e criou do zero uma das maiores assessorias de investimentos do país, que tem como foco ajudar o brasileiro a investir melhor.

Serviço:

MB Experience 2018

Data: 12 de novembro

Horário: Das 07h45 às 12h

Local: Instituto Ling – Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre (RS)

Mais informações: https://mbexperience.com.br/

