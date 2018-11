Grandes especialistas debaterão as transformações do mercado financeiro em Porto Alegre nesta segunda-feira

Grandes especialistas em economia, política e empreendedorismo participarão nesta segunda-feira da segunda edição do MB Experience, em Porto Alegre. O evento exclusivo, organizado pela Monte Bravo, empresa de assessoria de investimentos que figura entre as três maiores do País, acontecerá no Instituto Ling, com o objetivo de promover o conhecimento e a troca de experiências sobre o cenário atual e as principais tendências do mercado financeiro. Uma oportunidade única de estar ao lado de especialistas e aprender como aproveitar as melhores oportunidades de investimento.

O MB Experience dividirá sua programação em três painéis ao longo da manhã, a partir das 7h45min. O primeiro terá como tema o “Cenário no Pós-Eleições”, e vai contar com a participação de Luiz Alvez Paes de Barros, um dos maiores e mais renomados investidores no mercado de renda variável, e Henrique Bredda, executivo com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, ambos sócios-fundadores da Alaska.

Em seguida, o evento apresentará o painel “Planejamento Patrimonial”, com apresentação de Lyverson Viana, diretor de parcerias comerciais da Prudential do Brasil.

Encerrando os debates, o MB Experience trará Guilherme Benchimol, fundador e CEO da XP Investimentos, para ministrar o painel “Empreendedorismo”. Benchimol é um renomado executivo que quebrou os paradigmas do mercado financeiro ao perceber a dificuldade das pessoas em lidar com investimentos, e criou do zero uma das maiores assessorias de investimentos do país, que tem como foco ajudar o brasileiro a investir melhor.

Sobre a Monte Bravo

Há oito anos no mercado, a Monte Bravo é uma empresa de assessoria de investimentos, credenciada à XP Investimentos, que figura entre as três maiores do país. Com matriz em Porto Alegre e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Caxias do Sul e Santa Maria, trabalha com o objetivo de oferecer a melhor experiência em assessoria de investimentos para seus clientes e, para isso, conta com uma equipe de mais de 60 profissionais altamente capacitados para encontrar uma solução adequada para cada perfil de investidor. A empresa foi eleita como Melhor Escritório 2018, concorrendo entre os 660 escritórios afiliados à XP. Também ganhou, pela terceira vez, o prêmio de Melhor NPS (Net Promoter Score), metodologia utilizada em todo o mundo para avaliar o nível de satisfação dos clientes em relação ao seu atendimento, sendo a única empresa da rede XP a conquistar tal feito.

