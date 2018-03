Grandes nomes do tênis marcam presença na cerimônia de abertura do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre

A noite de -feira (28) foi marcada pela solenidade de abertura da 35ª edição do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, promovido por Gerdau e Itaú com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. O torneio deste ano conta com quase 1 mil atletas de 53 nacionalidades.

Ao longo da história, o evento já contou com a participação de cerca de 20 mil atletas de todos os continentes. A competição a cada ano se consolida entre os mais importantes e tradicionais torneios no calendário do tênis e é uma das nove maiores do mundo.

A cerimônia de abertura teve diversas figuras do cenário político, social e principalmente do esporte, como os ex-tenistas brasileiros Thomaz Koch, Marcos Hocevar, Marcos Daniel e Niege Dias.

A 35ª edição do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, também conhecido como Copa Gerdau-Itaú, prossegue nesta -feira (01) com os jogos das oitavas de final de simples na Associação Leopoldina Juvenil na categoria mundial de 18 anos. Na Sogipa, ocorrem jogos das oitavas e quartas de 12 anos do ranking nacional e partidas pelas quartas de 14 e 16 anos do ranking Sul-Americano. Em ambos os clubes a entrada é gratuita.

